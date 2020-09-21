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وزير الخارجية الجزائرى يبدأ زيارة للنيجر قادما من مالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ صبري بو قادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري اليوم الاثنين زيارة إلى النيجر قادما من مالي بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، فقد التقى بوقادوم برئيس النيجر محمدو إيسوفو حيث أبلغه تحيات الرئيس تبون وأكد له عزم الجزائر الراسخ على تعزيز علاقات التعاون الثنائي و التشاور السياسي بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة في مالي وليبيا والتحديات الأخرى التي تشهدها المنطقة.

وخلال اللقاء، جدد الرئيس إيسوفو تمسك بلاده بعلاقات التعاون مع الجزائر مشيدا التطور الذي تشهده والذي يتماشى مع الطابع الخاص للعلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

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كما ثمن الرئيس إيسوفو التعاون الثنائي المثمر بين البلدين في عدة مجالات معربا عن رغبته في مواصلة و تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والمجال الأمني.

وأعرب الرئيس إيسوفو عن امتنانه البالغ و شكره العميق للجزائر وللرئيس تبون على التضامن المستمر للجزائر مع النيجر خاصة لمواجهة جائحة و الكوارث الطبيعية.

كما التقى وزير الشؤون الخارجية الجزائري خلال زيارته برئيس وزراء النيجر بريجي رافيني ورئيس المجلس الشعبي الوطني حسيني تيني حيث التطرق معهما إلى سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

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