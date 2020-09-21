شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يبحث تنفيذ اتفاق جوبا للسلام مع رئيس حركة تحرير السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ظهر اليوم الاثنين ، مني مناوي رئيس حركة تحرير السودان ، والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل دعم السلام والاستقرار في السودان وتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات السودانية المسلحة والذي تم التوصل إليه في جوبا يوم 31 أغسطس الماضي.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة بأن مني مناوي عبر لأبو الغيط عن خالص تقديره للدور الذي تضطلع به الجامعة العربية في الوقوف مع السودان خلال هذه المرحلة الانتقالية الهامة التي يمر بها وما تقوم به من جهد في سبيل تثبيت دعائم السلام والاستقرار والتنمية في ربوع البلاد.

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وأوضح المصدر أن أبو الغيط جدد خلال المقابلة التزام الجامعة الكامل بمواصلة دعمها للسودان ومؤسساته وأهله في كل ما يصب في تحقيق أهدافه وأولوياته الوطنية وتمكينه من عبور تحديات المرحلة الراهنة؛ كما أثنى أبو الغيط على روح الشراكة التي تحلت بها الحكومة السودانية والحركات المسلحة في الوصول إلى اتفاق جوبا للسلام، وأبدى استعداد الجامعة للاستمرار في مساندة كل جهد يصب في تدعيم الأمن والاستقرار في البلاد وحشد الدعم العربي والدولي لتنفيذ استحقاقات السلام بين الأشقاء في السودان.