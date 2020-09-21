وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يعاقبون شركات وأفراد لخرقهم حظر السلاح على ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال دبلوماسيان إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا اليوم الاثنين على فرض عقوبات اقتصادية على فردين وثلاث شركات لاتهامهم بخرق حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وقال الدبلوماسيان، مؤكدين تقريرا نشرته رويترز في التاسع من سبتمبر، إن الفردين ليبيان والشركات مقارها تركيا والأردن وقازاخستان وتعمل في قطاعي النقل البحري والطيران.
ولدى الاتحاد الأوروبي بعثة بحرية تتولى ضمان الالتزام بحظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا.
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