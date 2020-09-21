شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره الكوسوفى التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم اتصالا عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع من وزيرة خارجية كوسوفو ميلزا هاراديناي. وبحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات وأطر تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك .

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