القضاء اللبنانى يستمع لإفادة وزير المال السابق علي حسن خليل بقضية مرفأ بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، أن القضاء اللبنانى يستمع إلى إفادة وزير المال السابق علي حسن خليل بقضية مرفأ بيروت. وقبلها أكد وزير العدل اللبنانى الأسبق، أشرف ريفى، أن حزب الله اللبناني يمد يده على أموال الدولة اللبنانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف وزير العدل اللبنانى الأسبق، أن التحقيق بمرفأ بيروت يجب أن يسير بشقين "الإهمال" و"الإرهاب"، موضحًا أن التسوية الرئاسية كانت كارثة كبرى على لبنان، لافتا إلى أن المحاسبة بواقعة انفجار بيروت يجب أن تبدأ برئيس الجمهورية.
وفى وقت سابق، قال وزير العدل اللبنانى الأسبق أشرف ريفى، إنه على لبنان اتخاذ قرار ببناء دولة مدنية بمعزل عن سلاح حزب الله، مضيفًا أن لحزب الله مربع أمنى وجمركى داخل مرفأ بيروت الذى شهد انفجارا ضخما فى 4 أغسطس الماضى.
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