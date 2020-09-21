شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح الفرق بين البطاقة الغذائية ‏و«التغذوية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في رسالة توعوية، عدة فروق مهمة للتمييز بين كل من ‏‏”البطاقة الغذائية” و”البطاقة التغذوية”.‏

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وأوضحت الهيئة أن البطاقة الغذائية هي المطبوعة على ‏عبوة المادة الغذائية، وتوضح اسم المنتج، وتاريخ الصلاحية، ‏والمكونات، ومعلومات الحساسية، بينما البطاقة التغذوية هي الجدول المرفق ‏مع البطاقة الغذائية، والذي يوضح حجم الحصة، والسعرات ‏الحرارية، وكمية العناصر الغذائية، ونسبة الاحتياج اليومي.‏

وأكدت أن أهمية البطاقة تكمن في المساعدة على اختيار ‏منتجات أكثر صحية، عن طريق معرفة نسبة الاحتياج اليومي ‏المدونة بجانب كل عنصر.‏

وأشارت إلى أنه يجب أن تكون نسب الدهون والدهون المشبعة ‏والمتحولة والكوليسترول والسكريات والصوديوم 5% أو أقل، ‏فيما تصل نسبة الألياف والفيتامينات والمعادن إلى 20% فأعلى، ‏بينما تكون المادة المحتوية على 400 سعر حراري أكثر ضررًا، ‏والحدود المثلي 100 سعر حراري، والمنخفضة 40 سعرا ‏حراريا.‏