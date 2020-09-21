شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شاحنة تحمل 20 ألف عبوة شامبو مغشوش في الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، من رصد شاحنة تحمل الآلاف من عبوات التجميل المغشوشة ومجهولة المصدر.

وبتفتيش الشاحنة التي يقودها عامل، قال إنه لا يعلم عن حمولتها شيئا، وتم العثور على 20 عبوة شامبو مقلدة ومجهولة المصدر.

وأوضحت وزارة التجارة أنه تم ضبط الشاحنة في الرياض، حيث تم إرسالها من مستودع في جدة يخزن منتجات تجميلية مغشوشة ومقلدة، تديره عمالة أجنبية مخالفة.