شكرا لقرائتكم خبر عن هل إيقاف الخدمات تمنع المقيم من تجديد الإقامة؟.. «الجوازات» تُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أكدت المديرية العامة للجوازات، أن التعليمات لا تسمح بتجديد الإقامة في حال إيقاف الخدمات. جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: على سؤال مغرد قال فيه: “هل إيقاف الخدمات للمقيم تمنعه من تجديد الإقامة”. وردّت المديرية العامة للجوازات بقولها: “التعليمات تشترط خلو سجل المستفيد من الملاحظات لإتمام الإجراء”.

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