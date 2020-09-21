شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة: مليشيا الحوثي أهملت صيانة خزان «صافر» النفطي.. وهذا تأثيره على اليمنيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير البيئة عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي: إن ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يدعمها ساهمت في إهمال صيانة خزان صافر النفطي.

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وأضاف أنه سيتم تسليط الضوء على المخاطر وتأثيرها على البيئة.

وأوضح أن الخزان لم يحظ بالعناية منذ عام 2015، مضيفا أن تسرب النفط سيؤثر على حياة اليمنيين اقتصاديا واجتماعيا.