شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة: مليشيا الحوثي أهملت صيانة خزان «صافر» النفطي.. وهذا تأثيره على اليمنيين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال وزير البيئة عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي: إن ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يدعمها ساهمت في إهمال صيانة خزان صافر النفطي.
وأضاف أنه سيتم تسليط الضوء على المخاطر وتأثيرها على البيئة.
وأوضح أن الخزان لم يحظ بالعناية منذ عام 2015، مضيفا أن تسرب النفط سيؤثر على حياة اليمنيين اقتصاديا واجتماعيا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير البيئة: مليشيا الحوثي أهملت صيانة خزان «صافر» النفطي.. وهذا تأثيره على اليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.