شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة ريال سوسييداد لن تنسى من ذاكرة مارفن بارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قد تكون مباراة افتتاح بطل الليجا ريال مدريد أمام ريال سوسييداد التي انتهت بدون أهداف مباراة للنسيان بالنسبة لمشجعي الفريقين لكنها كانت مهمة للاعب أسباني يدعى مارفن بارك (20 عاماً) إذ حصل اللاعب الذي تمرن 3 سنوات في أكاديمية ترانميري روفرز شمال غربي إنجلترا على أول فرصة للظهور في فريق المدرب زيدان عندما نزل بديلاً لرودريجو قبل نهاية المباراة بـ20 دقيقة.

والتحق مارفن بأكاديمية روفرز بسن الـ9 عام 2009 قبل أن يعود لإسبانيا ويلعب في نادي سيتات دي بالما ثم طور مهاراته في فرق إسبانية صغيرة قبل أن يخطفه ريال مدريد في 2016، وولد مارفن في إسبانيا من أب نيجيري وأم كورية جنوبية ومثل منتخب إسبانيا دون الـ19.

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