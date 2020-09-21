«الحر الشبابي» يدشن الموسم المسرحي الأردني

دشن مهرجان «الحر الشبابي» الموسم المسرحي الأردني من خلال دورة رمزية انطلقت، مساء السبت، بعد غياب العروض على الخشبة منذ مطلع العام الحالي.

وذكر الفنان علي عليان، مدير مهرجان المسرح الحر، خلال حفل الافتتاح في المركز الثقافي الملكي في عمّان بحضور ما لا يزيد على 20 شخصاً، أن فرقة المسرح الحر تحتفي بمرور 20 عاماً على تأسيسها بإطلاق مسار جديد يهتم بعروض شبابية وسط ظروف تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأبدى عليان أسفه لعدم استقبال الجمهور خلال فعاليات المهرجان الذي يحمل عنوان «الوضع: كوفيد 19»، مشيراً في المقابل إلى نقل جميع العروض عبر منصات إلكترونية أردنية وعالمية بينها منصات مهرجان شرم الشيخ المسرحي الدولي في مصر والمركز الدولي للثقافة والفنون في أمريكا و«مسارح عربية» في باريس والدائرة الثقافية في أمانة عمّان الكبرى. وأكدت الفنانة أمل الدباس، رئيسة اللجنة العليا، أهمية الدورة في عودة الروح للمسرح والتوجه لعروض الشباب هذا العام.

وانطلق أول العروض على خشبة المسرح الرئيسي بمسرحية «سبعة» للمخرجة دعاء العدوان.