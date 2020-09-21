شيخ الأقصى يصدر أول فتوى تخص إسرائيل بعد اتفاقيات التطبيع

وتأتي الفتوى التي أصدرها الشيخ صبري بعد مشاهد فيديو نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تتضمن قيام إماراتيين وإسرائيليين بغناء النشيد الوطني الإسرائيلي أو عزف ألحانه.
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وبحسب الوكالة، فقد علل صبري هذه الفتوى بوجود كلمات وأبيات في النشيد الإسرائيلي تزعم بـ "ملكية اليهود لكامل الأراضي الفلسطينية، ومدينة القدس، التي تضم المسجد الأقصى".
واعتبر صبري أن ترديد النشيد الإسرائيلي من قبل البعض في الإمارات العربية هو تعبير عن "جهل" أو "صهينة"، على حد قوله.
وقال صبري: "لم نكن نتوقع أن يكون النشيد المتعلق بالاحتلال (النشيد الإسرائيلي)، يُنشد في أي دولة عربية، ولكن كل إناء بما فيه ينضح، ونسأل الله الفرج وبيان الحقيقة".
وشارك مواطنون إماراتيون على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قيامهم بغناء النشيد الوطني الإسرائيلي تعبيرا منهم عن ترحيبهم باتفاق السلام المبرم بين بلادهم وإسرائيل.
وأحدثت مقاطع الفيديو، والتي شارك بعضها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على صفحته في "تويتر"، جدلا واسعا في الأوساط العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص.
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