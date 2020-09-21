أكبر بنكين في مصر يتوقفان عن إصدار شهادات ذات عائد قياسي مرتفع

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كما نقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، عن هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، قوله إن المصرف قرر إيقاف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%، لمدة عام.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن حصيلة بيع الشهادة ذات عائد 15% بالبنك، وصلت نحو 280 مليار جنيه، ويستمر العميل الذي اشترى الشهادة خلال الفترة الماضية بالتمتع بنفس العائد حتى تاريخ استحقاقها.

وأوضح أنه يتم إيداع قيمة الشهادة في حساب العميل بعد انتهاء أجلها،على أن يقوم العملاء بالتوجه إلى الفروع أو خدمة "الأهلي نت" لإعادة ادخار هذه الأموال وفقا لاختيار العملاء ما بين الأوعية الادخارية المتعددة لدى البنك.

أصدر "الأهلي" و"مصر" –البنكان الأكبر في البلاد- هذه الشهادات للمرة الأولى في شهر مارس/ آذار الماضي، بحسب صحيفة "حابي" المصرية.

ونقلت الصحيفة عن بنك الاستثمار "فاروس"، قوله إن خفض العائد على شهادات بنك الاستثمار القومي، وإيقاف بنكا الأهلي ومصر لإصدار شهادات العائد 15% لا يمكن اعتبارها علامة على اتجاه المركزي لخفض الفائدة خلال اجتماعه الخميس المقبل.