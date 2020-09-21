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وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن حصيلة بيع الشهادة ذات عائد 15% بالبنك، وصلت نحو 280 مليار جنيه، ويستمر العميل الذي اشترى الشهادة خلال الفترة الماضية بالتمتع بنفس العائد حتى تاريخ استحقاقها.
وأوضح أنه يتم إيداع قيمة الشهادة في حساب العميل بعد انتهاء أجلها،على أن يقوم العملاء بالتوجه إلى الفروع أو خدمة "الأهلي نت" لإعادة ادخار هذه الأموال وفقا لاختيار العملاء ما بين الأوعية الادخارية المتعددة لدى البنك.
أصدر "الأهلي" و"مصر" –البنكان الأكبر في البلاد- هذه الشهادات للمرة الأولى في شهر مارس/ آذار الماضي، بحسب صحيفة "حابي" المصرية.
ونقلت الصحيفة عن بنك الاستثمار "فاروس"، قوله إن خفض العائد على شهادات بنك الاستثمار القومي، وإيقاف بنكا الأهلي ومصر لإصدار شهادات العائد 15% لا يمكن اعتبارها علامة على اتجاه المركزي لخفض الفائدة خلال اجتماعه الخميس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أكبر بنكين في مصر يتوقفان عن إصدار شهادات ذات عائد قياسي مرتفع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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