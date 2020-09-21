وحذر باقري، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، "حلفاء الاحتلال" (قاصدا الدول التي طبعت مع إسرائيل) في المنطقة بأنهم سيقعون "فريسة لهيمنة" إسرائيل، خلال وقت قصير.
ونوه باقري في تصريحاته، بأن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قد أعلن أن "إيران عدوا لجيرانها"، معتبرا أن الرئيس العراقي قد استغل هذه الحرب لترسيخ حكمه في الداخل وتوسيع نفوذه الإقليمي.
وبحسب باقري، فقد كافأ الرئيس العراقي دول الخليج، بعد استغلالها، بـ"العدوان والاحتلال" (قاصدا الحرب العراقية الكويتية).
وذكر باقري دول الخليج بأنها في ذلك الوقت، قد "مدوا أيديهم لطلب المساعدة من الجمهورية الإسلامية وسارع الشعب الإيراني إلى مساعدتهم بشهامة"، على حد قوله.
وبين باقري أنه بعد رحيل صدام حسين، سارعت دول الخليج للتحالف مع إسرائيل، وأن التاريخ يعيد نفسه، محذرا الدول التي "طعنت بقلب الأمة الإسلامية" من إقامة علاقات مع إسرائيل، لأنهم سيقعون "فريسة لهيمنه الكيان المحتل".
وأكد باقري أنه في ذلك الوقت ستتخلى أمريكا وأروبا عن مساعدة دول الخليج، و "سيمدون أيديهم مرة أخرى، مع الشعور بالخزي" إلى إيران مرة أخرى طلبا للمساعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي إيراني يكشف دور دول الخليج في الحرب مع صدام ويحذر من وقوعها "كفريسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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