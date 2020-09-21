أحدث مظاهر التطبيع.. اتفاقية تعاون سينمائي بين الإمارات وإسرائيل

إسطبنول/ ألأناضول

أبرمت الإمارات وإسرائيل، الإثنين، اتفاقية لتعزيز التعاون الفني والثقافي في مجالات السينما والتلفزيون، في أحدث مظاهر التطبيع بين البلدين.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية المملوكة للدولة، فقد أعلنت لجنة أبوظبي للأفلام وصندوق السينما الإسرائيلي، ومدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي في القدس، عن توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي المشترك في مجالات السينما والتلفزيون.

وبموجب الاتفاقية "ستعمل اللجنتان في مجال الأفلام على بناء تعاون ثقافي في مجالات صناعة المحتوى، بهدف تعزيز ثقافة التسامح والتعلم وبناء تفاهم ثقافي مشترك يُرسي دعائم التعاون بين الشعبين الإماراتي والإسرائيلي".

كما نصت الاتفاقية أيضاً على التخطيط لإقامة مهرجان سينمائي إقليمي سنوي، يقام بالتناوب بين أبوظبي وتل أبيب.

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ونقلت الصحيفة الإماراتية عن هانز فريكين، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام، قوله "سعداء بهذا التعاون التاريخي مع كل من صندوق السينما الإسرائيلي ومدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي".

وتابع "واثقون من أن الشراكة الجديدة بين الإمارات وإسرائيل ستتيح آفاقاً واسعة لصناع المحتوى السينمائي والتلفزيوني في الإمارات، من خلال إتاحة المجال أمامهم لتوسيع آفاقهم وتطوير مهاراتهم والاستفادة من خبرات جديدة"، حسب المصدر ذاته.

والأسبوع الماضي، وقّعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذين الاتفاقين، وسط اتهامات بأنهما "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية.

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