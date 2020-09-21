خامنئي: إدارة الحرب الإيرانية العراقية أكثر الأحداث عقلانية

طهران/ الخليج 365

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الإثنين، إن الحرب الإيرانية العراقية، التي استمرت ثماني سنوات كانت من "أكثر الأحداث التي أدارتها إيران بعقلانية".

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل أقيم بمناسبة الذكرى الأربعين للحرب بين البلدين الجارين والتي بدأت في 22 سبتمبر/ أيلول 1980، بمتحف الدفاع المقدس والثورة الإيرانية في العاصمة الإيرانية طهران.

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وأوضح خامنئي في كلمته عبر الفيديو كونفرانس، أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي، وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ودول شرق وغرب أوروبا دعموا صدام حسين بالسلاح عبر موانئ الإمارات مرورا بالسعودية والكويت.

وأشار أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أنهى الحرب في 20 أغسطس / آب 1988، كان خطوة حكيمة.

وأضاف أن الدفاع المقدس (الحرب الإيرانية العراقية) يتم تشويهه عبر قوى ما، إلا أنها "أكثر الأحداث عقلانية التي أدارتها إيران".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.