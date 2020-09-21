السعودية بصدد العودة التدريجية للعمرة والزيارة

الرياض / طارق خالد / الخليج 365

قال وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن، إن المملكة بصدد العودة التدريجية للعمرة والزيارة مع مراعاة الاحترازات الصحية.

وأضاف "بنتن" خلال مؤتمر افتراضي، الإثنين، أن بلاده ستعتمد في مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة، على الحلول التقنية (الحجز عن بعد)، التي تمكن الشركات والمؤسسات، من تسويق الخدمات عالميا ومحليا.

وأشار الوزير، إلى أنه سيكون هناك أكثر من 30 شركة محلية وعالمية يمكن التعامل معها.

وذكر أن شركات العمرة تخدم نحو 16 مليون معتمرا من الداخل من المواطنين والمقيمين، ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومعتمري الخارج.

وفي مارس/آذار الماضي علقت السعودية العمرة داخليا وخارجيا نتيجة تفشي فيروس "كورونا".

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وتستهدف السعودية 30 مليون معتمر بحلول 2030، بحسب برنامجها الإصلاحي "رؤية 2030".

وكانت السعودية، استخدمت العديد من الإجراءات الاحترازية خلال موسم حج هذا العام بأعداده القليلة للغاية.

ومن بين تلك الإجراءات، التأكد من خلو الشخص من "كورونا"، ولبس الكمامات، والحفاظ على التباعد الإجتماعي، وتطهير الأسطح، وتحديد عدد محدد لركاب الحافلات المصاعد، وغيرها من الإجراءات.

وارتفع عدد المعتمرين العام الماضي بنسبة 4.6 بالمئة عن 2018، ليصل إلى 19.16 مليون معتمر، 61.1 بالمئة منهم من الداخل و38.9 بالمئة من الخارج.

وشكل السعوديون 27.7 بالمئة من المعتمرين العام الماضي مقابل 72.3 بالمئة غير سعوديين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.