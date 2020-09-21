العراق يمنع استيراد 21 منتجا زراعيا وحيوانيا

بغداد / علي جواد/ الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، الإثنين، حظر استيراد 21 منتجا زراعيا وحيوانيا، بسبب وفرتها محليا ومنعًا لإغراق السوق بسلع مشابهة مستوردة من الخارج.

وقالت وزارة الزراعية العراقية في بيان، إنه "تم حظر استيراد المنتجات الزراعية الخيار، الباذنجان، اللهانة، القرنبيط، الجزر، النبق، البطاطا، الخس، الثوم، الشجر، الفلفل، التمور، الطماطم، الشلغم، الشوندر، العسل، والباقلاء الخضراء".

وأوضح البيان أنه "تم حظر استيراد المنتجات الحيوانية مثل بيض المائدة، والدجاج الحي، والدجاج المجزور الكامل، والأسماك البحرية والنهرية المجمدة والمبردة".

يأتي قرار المنع، استنادا إلى ما جاء في قرارات لجنة الشؤون الاقتصادية، نصت على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الرزنامة الزراعية من جميع المنافذ الحدودية بأنواعها كافة بغض النظر عن تاريخ نفاذ إجازة الاستيراد.

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وتهدف البلاد من القرار، حماية المنتجات المحلية من السلع التي تم فرض حظر على استيراد سلع مماثلة لها، كإحدى أدوات حماية المنتجين والمزارعين المحليين.

ورغم وفرة تلك المحاصيل، إلا أنها تأتي في وقت يعاني العراق منذ سنوات، من انخفاض في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات؛ وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار الهاطلة على البلاد.

ويعتمد العراق في تأمين المياه للأغراض الزراعية والاستهلاك اليومي، بشكل أساسي، على نهري دجلة والفرات وروافدهما، والتي تنبع جميعها من تركيا وإيران، وتلتقي قرب مدينة البصرة (جنوب)، لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.

وتعاني المناطق الجنوبية من العراق من التلوث البيئي خصوصا في محافظة البصرة ومناطق الأهوار الجنوبية، نتيجة رداءة المياه التي تصل بعد أن تمر بعدد كبير من المناطق حتى الجنوب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.