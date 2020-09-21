الجزائر.. وفاة حمدي بناني "الملاك الأبيض" لموسيقى المالوف

حسام الدين إسلام/الخليج 365
غيب الموت المطرب الجزائري حمدي بناني، الإثنين، عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.
ونعى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عبر حسابه على موقع تويتر، الوفاة قائلا: "بحزنٍ شديد تلقيت نبأ وفاة الصديق والفنان القدير حمدي بناني الذي فقدت الساحة الفنية برحيله رجلا ملتزما عرف كيف ينال احترام الجمهور بِفنّه طيلة مسيرته داخل وخارج الوطن".
بدوره قال إدريس بوديبة مدير الثقافة بمحافظة عنابة (شرقي الجزائر) عبر حسابه على موقع فيسبوك: "بونة (اسم قديم لعنابة) تلبس الحداد وتودع ملاكها الأبيض لمثواه الأخير، لكل أهله وأصدقائه وجمهوره جميل الصبر والسلوان ولروح الفقيد الرحمة والطمأنينة والسلام".
وبناني مواليد عام 1943 بمحافظة عنابة (شرق)، واهتم بالغناء والموسيقى وهو في عمر الـ16، ويلقب بـ"الملاك الأبيض" لصوته العذب وكمانه الأبيض الذي لم يفارقه في كل حفلاته الغنائية.
ومن أبرز أعمال بناني الطربية: "يا باهي الجمالي"، و"عدالة يا عدالة"، و"محبوبتي"، و"يا ليلي يا ليلي" و"جاني ما جاني"، و"يا ضوء عياني".
وساهم بناني، طوال مسيرة فنية ممتدة طوال 50 عاما في النشر والتعريف بموسيقى المالوف الأندلسية، والتي تعد أحد كلاسيكيات الطرب الجزائري الذي اشتهرت بها مدينة قسنطينة الجزائرية منذ أكثر من 6 قرون.
ونشأ فن المالوف في عهد الدولة العثمانية مع الهجرة الأندلسية إلى قسنطينة (شمال شرق) وتطبع بالبصمة الجزائرية، إذ ترتكز موسيقاه على الشعر والموشحات والأزجال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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