"الاغاثة التركية" تقدم مساعدات طبية للعراق لمكافحة كورونا

إسطنبول/ جيغدم منيبة ألياناق/ الخليج 365
قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH" مساعدات طبية للمستشفيات في مدن بغداد وكركوك والموصل وصلاح الدين العراقية للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا.
وأفاد بيان صادر عن الهيئة، الاثنين، أنها أرسلت 60 إسطوانة أوكسجين مع 90 جهازا، و52 ألف كمامة طبية، و80 ألف قفاز طبي، و324 جهاز قياس حرارة الجسم، وألف قطعة ملابس خاصة بالأطباء، ومعقمات ومستلزمات طبية أخرى، للعراق التي تعد من البلدان التي تأثرت بالفيروس.
أشار البيان إلى أن المساعدات سلمت للمسؤولين في مستشفيات "سامراء"، و"القيارة"، و"الفردوس"، و"الطارمية".
ووفقًا لأخر معطيات على موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، فقد وصل عدد الإصابات في العراق 319 ألفًا و35 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 8 آلاف و555 حالة.
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