العراق يشارك في تجارب سريرية للقاح صيني ضد كورونا

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية،الإثنين، أن العراق سيشارك في التجارب السريرية للقاح صيني مرتقب ضد فيروس كورونا.

وقال الوكيل الفني للوزارة، حازم الجميلي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إن "العراق سيشارك مع الصين والإمارات ودولا أخرى بتجارب سريرية للقاح صيني ضد كورونا".

نوّه المتحدث إلى أن "التجربة ستسهم بتطوير مراكز البحوث في البلاد".

وأوضح أنه "سيتم لاحقاً، اختيار مركزين أو ثلاثة للبحوث لمتابعة الموضوع وضمان حصول العراق على حاجته من اللقاح".

وأشار الجميلي إلى أن "العراق شأنه شأن بقية دول العالم يسعى للحصول على لقاح آمن وفعال في وقت مبكر"، دون أن يكشف عن اسم الشركة المنتجة للقاح.

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وكانت الإمارات قد بدأت تجارب لقاح فيروس كورونا منتصف تموز/ يوليو الماضي، وهو لقاح أنتجته شركة الأدوية الصينية "سينوفارم".

وقبل أسبوع، قررت الإمارات تجريب اللقاح على فئات لها اتصال مباشر بمصابين بالفيروس، بعد أن قالت الصحة الإماراتية إن التجارب أظهرت أنه "آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية".

ولغاية مساء الأحد، بلغت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العراق 319 ألفاً و35 إصابة، بينها 8555 وفاة، و253 ألفاً و591 حالة شفاء.

وبدأت الإصابات بالصعود في العراق منذ نحو خمسة أشهر، عندما خففت السلطات القيود المفروضة للوقاية من الفيروس وعلى رأسها حظر التجوال الشامل، إذ يسجل البلد ما بين 3 و5 آلاف إصابة يومياً.

وتسود مخاوف من انهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في القطاع بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.

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