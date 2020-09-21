"الصحة" الفلسطينية: 9 وفيات و611 إصابة جديدة بـ"كورونا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، تسجيل 9 حالات وفاة، و 611 إصابة جديدة، بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ(24) ساعة الماضية.
وقالت الوزارة، في بيان تلقت وكالة الخليج 365 نسخة عنه، إن حالات الوفاة التسعة سجلت في الضفة الغربية (بينها 6 في مدينة القدس الشرقية).
كما سجّلت الوزارة 569 إصابة في الضفة الغربية (بينها 146 في مدينة القدس الشرقية)، و42 حالة في قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 46.057 بينها 309 حالات وفاة، و 32.460 حالة تعاف.
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