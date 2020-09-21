كورونا.. 16 وفاة في ليبيا و4 بتونس

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت ليبيا، الإثنين، تسجيل 16 وفاة جراء فيروس كورونا، فيما سجلت تونس 4 حالات.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بتسجيل 16 وفاة و847 إصابة بالفيروس، فضلًا عن 316 حالة تعاف.

وأضاف المركز (حكومي) في بيان، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 28.796، منهم 450 متوفيا، و15.384 متعافيا.

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وفي تونس، سجلت وزارة الصحة، 4 وفيات و996 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 10.732، بينها 159 وفاة.

ولم يذكر البيان، أي تفاصيل حول حصيلة المتعافين اليومية أو الإجمالية.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 31 مليونا و261 ألفا، توفي منهم قرابة 965 ألفا، وتعافى ما يزيد على 22 مليونا و845 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.