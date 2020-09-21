بسعة 60 سريرا.. الصليب الأحمر يفتتح مركزا لعلاج كورونا باليمن

اليمن/ الخليج 365
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإثنين، افتتاح مركز طبي لعلاج فيروس كورونا في اليمن، بسعة 60 سريرا.
وقالت اللجنة في بيان، إنه "في محاولة لتعزيز النظام الصحي الذي دمرته الحرب، افتتح الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليمني في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي، مركزا علاجيا مجانيا لمرضى كورونا باليمن".
وأضافت أن "مركز رعاية مرضى الفيروس المُقام بمُجمع مستشفى الجمهورية في عدن (جنوب)، جاء نتاج جهد مشترك بين اللجنة والصليب الأحمر النرويجي والفنلندي، وبدعم من جمعية الهلال الأحمر اليمني".
وأردفت: "السلطات الصحية في اليمن، ترصد حالات جديدة بالمحافظات الجنوبية، ما يؤشر بزيادة احتمالات استمرار انتشار الفيروس".
وتابع: "في ظل نقص الموارد المتاحة يدأب السكان على صنع الكمامات البدائية لأحبائهم والأقنعة الواقية للعاملين بالمجال الطبي في محاولة منهم للسيطرة على انتشار كورونا".
كما نقل البيان عن رئيس بعثة اللجنة باليمن، ألكساندر إيكوي، قوله إن "عدد المرافق التي يمكنها تقديم العلاج لمرضى كورونا في جنوب البلاد قليل جدا".
وأوضح إيكوي، أنه "عندما ضرب كورونا عدن بشدة قبل بضعة أشهر، أغلقت العديد من المستشفيات أبوابها، ولم يكن بمقدور الناس تحمل تكاليف الأدوية، وظهرت الأمراض المعدية الأخرى مُجددا".
واستطرد: "عندما يصاب الأشخاص بالفيروس العالمي، يجب أن يكون لديهم مكان يمكنهم الذهاب إليه لتلقي المساعدة الطبية".
ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في اليمن 2.026، بينها 586 وفاة، و1.227 حالة تعاف، حسب معطيات رسمية.
ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الجاري، تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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