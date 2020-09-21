مذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية وبنك لئومي الإسرائيلي

القدس/الخليج 365-

وقّعت شركة "موانئ دبي العالمية"، الإثنين، مذكرة تفاهم مع "بنك لئومي" الإسرائيلي، لدعم تدفق التجارة، بين إسرائيل والمنطقة عموماً.

وقالت صحيفة الخليج الإماراتية، الإثنين، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى "العمل معاً على استكشاف فرص التعاون وتعزيز الحركة التجارية والخدمات اللوجستية في إسرائيل، ودعم تدفق التجارة بين إسرائيل والمنطقة عموماً".

وأضافت "تتضمن مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون الذي سيمكن الطرفين من استكشاف الفرص المحتملة، بما في ذلك تطوير الموانئ والأصول اللوجستية في إسرائيل لدعم التجارة وخلق المزيد من فرص العمل، وحلول التمويل التجاري لتبسيط متطلبات رأس المال العامل للشركات وتحسين تدفق البضائع، والحلول الرقمية للخدمات اللوجستية المتكاملة للتخلص من أوجه القصور في سلاسل التوريد".

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية "يمهّد بدء العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل إلى تعزيز الحركة التجارية ودعم ازدهار المنطقة".

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري وقعت إسرائيل، اتفاقي تطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

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