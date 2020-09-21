العراق.. اعتقال 3 عناصر من "داعش" تسللوا من سوريا

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، اعتقال 3 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، تسللوا لأراضي البلاد عبر الحدود مع سوريا.

وقالت "خلية الإعلام الأمني" التابعة للوزارة، في بيان، إن "فريقا استخباريا ميدانيا من جهاز الأمن الوطني نصب كمينا على حدود سوريا، ونجح خلاله بإلقاء القبض على 3 إرهابيين، غربي محافظة نينوى (شمال)".

وأوضحت، أن الإرهابيين الثلاثة ينتمون إلى تنظيم "داعش"، وأحدهم سوري الجنسية، وأنهم تسللوا إلى العراق بهدف "تشكيل مفارز (مجموعات) عسكرية جديدة لتنفيذ عمليات إرهابية".

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وأشارت الخلية، أن "عناصر التنظيم المقبوض عليهم اعترفوا بمشاركتهم في أغلب معارك داعش ضد القوات العراقية".

والحدود العراقية مع سوريا الممتدة على مسافة نحو 600 كلم، تشكل هاجساً لدى بغداد منذ سنوات طويلة، حيث يتسلل عبرها مسلحو "داعش" وقبلهم مقاتلو "القاعدة".

ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش" بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.