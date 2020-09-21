ملادينوف: "الصحة العالمية" تزوّد غزة بمواد لفحص "كورونا"

غزة/ نور أبو عيشة / الخليج 365-

قال نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، الاثنين، إن منظّمة الصحة العالمية زوّدت قطاع غزة بمسحات ومستلزمات لإجراء فحوصات فيروس كورونا.

وأضاف ملادينوف، في تغريدة نشرها عبر "تويتر"، إن "المنظّمة قدّمت للسلطات الصحية المحلية بغزة، نحو 20 ألف مسحة ومواد فحص مخبري لإجراء 6 آلاف من فحوصات كورونا".

وبيّن أن هذا الدعم يساهم في احتواء "انتشار الفيروس في القطاع".

وثمّن جهود المنظمة في "الحفاظ على إمداد قطاع غزة، بمواد الفحص والمستلزمات الخاصة بكورونا".

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وفي وقت سابق، قالت المنظّمة، في تصريح تلقّت "الخليج 365" نسخة عنه، إن هذا "الدعم يأتي للاستجابة للنقص الحاد في مواد فحص كورونا بغزة، وللحفاظ على القدرة في إجراء الفحوصات، في إطار احتواء انتشار الفيروس".

والسبت، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، من نقص مواد فحص كورونا، حيث قالت إن "المسحات اللازمة لفحص عينات كورونا، تكفي لعدة أيام فقط".

وأشارت الوزارة إلى أنها "تواجه نقصا في المواد الخاصة باستخلاص الحمض النووي، وهي المرحلة الأولى من الفحص المخبري لفحص الفيروس".

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إجمالي عدد الإصابات بغزة، منذ مارس/آذار الماضي، وصل إلى 2.400، بينها 17 حالة وفاة.

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