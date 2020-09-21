غريفيث لأطراف النزاع اليمني: تشجعوا وامنحوا شعبكم السلام

محمد السامعي/ الخليج 365-

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الإثنين، أطراف النزاع اليمني إلى الشجاعة في اتخاذ الخطوة الأولى نحو السلام.

جاء ذلك في رسالة وجهها المبعوث الأممي إلى أطراف النزاع باليمن، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام، الذي يصادف 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، عبر حسابه على موقع "تويتر".

وقال غريفيث: "في هذا اليوم، أتمنى أن تفكّروا وتجدوا الشجاعة اللازمة لتأخذوا الخطوة الأولى نحو منح اليمنيين السلام الذي يحتاجونه ويستحقونه".

وأضاف: "لنعمل معًا بشكل عاجل لإنهاء هذا النزاع بشكل شامل. لنعمل معًا من أجل السلام".

وتابع: "بينما نحتفل باليوم الدولي للسلام، علينا التفكير في الأعوام الخمسة من الحرب التي مزّقت اليمن وتسببت في مقتل الآلاف ومعاناة الملايين".

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ومضى قائلا: "في هذا العام، دفع الوباء الناتج عن انتشار فيروس كورونا معاناة اليمن إلى الحد الأقصى، ويعلّمنا الوباء في الوقت نفسه أن مصائرنا متشابكة أكثر من أي وقت مضى".

واختتم غريفيث رسالته: "لهذا السبب، فإنّ تركيز اليوم الدولي للسلام هذا العام هو لنشكل السلام معاً".

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

وأدى الصراع المستمر في اليمن إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

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