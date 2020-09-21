تركيا: تحييد عنصرين من "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

أنقرة/ محمد علي طورونطاي/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، تحييد عنصرين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.
وذكرت الوزارة في بيان، أن الإرهابيين كانا يعدان لتنفيذ عمل إرهابي، وأن تحييدهما جرى عبر عملية جوية في منطقة آواشين.
وأكد البيان أن العمليات العسكرية متواصلة إلى حين تحييد آخر إرهابي في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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