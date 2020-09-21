شكرا لقرائتكم خبر عن مركز “العنف الأسري” يتفاعل مع واقعة الفتاة المعنفة من قبل إخوانها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها “العنف الأسري” مع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فتاة للعنف من قبل إخوانها.

وأوضح الحساب في تغريدة على موقع “تويتر” أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول فتاة تعرضت للعنف من قبل إخوانها، فإنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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