ألمانيا تبدأ بتشغيل مركز للعمليات الفضائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تطلق وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، اليوم الاثنين، إشارة تشغيل مركز جديد للعمليات الفضائية، تابع للسلاح الجوي الألماني.



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وبحسب بيانات الجيش الألماني، فإن المركز جزء من مركز عمليات السلاح الجوي في مدينة أوديم بولاية شمال الراين-ويستفاليا.

يهدف مركز العمليات الفضائية (مركز العمليات الجوية والفضائية) إلى المساعدة في حماية الأقمار الاصطناعية من التداخل والهجمات، وأيضاً إلى مراقبة الصواريخ التي يمكن أن تشكل تهديداً للمناطق المأهولة بالسكان، عند عودتها إلى الغلاف الجوي.

ويتولى مركز العمليات رصد وتصنيف الأجسام الفضائية وما يسمى «بالمخلفات الفضائية»، والتي يمكن أن تشكل تهديداً للأجهزة الأخرى. وسيضم المركز مبدئياً 50 خبيراً، وسيُجرى توسعته ليشمل 150 موظفاً بحلول عام 2031.