ماذا منح أمير قطر للسفير الإيراني داخل مكتبه في الديوان الأميري

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "سمو أمير البلاد استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد، حيث منح الأمير، السفير الإيراني وسام الوجبة، تقديراً لدوره في المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وإيران"، متمنياً له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات مزيداً من التطور والنماء.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" تصريحات للسفير الإيراني عقب اللقاء، وأعرب فيها عن "شكره وتقديره لأمير قطر، وللمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون ساهم في نجاح عمله في البلاد".
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