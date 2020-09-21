شراكة بين بنك إسرائيلي وموانئ دبي العالمية

وقال لئومي، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، في بيان إن ذلك يتضمن تمويلا محتملا لتطوير قطاع الموانئ الإسرائيلي.
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وفي الأسبوع الماضي، أعلنت موانئ دبي العالمية، المملوكة للحكومة، أنها ستدخل في شراكة مع مجموعة إسرائيلية للمنافسة على إدارة أحد الميناءين الرئيسيين في إسرائيل.
يأتي ذلك بعد إعلان الإمارات وإسرائيل اتفاقا تاريخيا لتطبيع العلاقات، الشهر الماضي.
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