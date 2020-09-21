شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: سنعتمد على الحلول التقنية في مراحل العودة التدريجية للعمرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن: إن الوزارة ستعتمد في مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة على الحلول التقنية. وأضاف “بنتن” أن الحلول التقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تسويق الخدمات عالميا ومحليا. وكانت مصادر قد كشفت أنه تم تشكیل لجنة تتكون من 4 جهات حكومية لتنظیم آلیة عودة العمرة خلال الفترة المقبلة، مبينة أن اللجنة رفعت عدة مقترحات وتصورات للجھات العلیا المعنیة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الحج: سنعتمد على الحلول التقنية في مراحل العودة التدريجية للعمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.