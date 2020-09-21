شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود الطبية» تُحذّر من «فطر الكانديدا» بصالونات التجميل والحلاقة.. وتوضح طرق الوقاية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت مدينة الملك سعود الطبية من “فطر الكانديدا” الذي ينتشر في صالونات التجميل والحلاقة.
وأكد حساب المدينة في تغريدة على موقع تويتر، على أهمية الوقاية من فطر الكانديدا، وذلك من خلال الحفاظ على الجلد والأظافر جافة ونظيفة، وتبديل الملابس بعد التعرق أو البلل، والغسيل بالصابون، مشيرة إلى أن هذا الفطر ينتشر في صالونات التجميل والحلاقة.
وشددت مدينة الملك سعود الطبية، على ضرورة الحرص على اختيار الصالونات التي توافق معايير النظافة.
تجدر الإشارة إلى أن “الكانديدا” هو نوع من أنواع الخمائر التي تعيش في الأغشية المخاطية عند الكثير من الأشخاص، والتي يكون وجودها بكميات قليلة في مناطق مختلفة من الجسم غير مؤذٍ، لكن نموها بشكل مفرط يمكن يسبب الكثير من الأمراض الحرجة والخطيرة.
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