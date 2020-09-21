شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول»: تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية لمحافظ الأوراق المالية لتصل إلى 124.3 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهرت بيانات هيئة السوق المالية وتقرير مستجدات الاستثمار في المملكة للربع الثاني 2020 تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية لمحافظ الأوراق المالية بما يعادل 90 مرة في 4 سنوات.

ودفعت الثقة في مناخ الاستثمار وتحسين ظروف الاستثمار المحلي وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية نحو ارتفاع الاستثمارات الأجنبية لمحافظ الأوراق المالية بنسبة 49.6% بنحو 10.995 مليارات ريال لتصل إلى 33.1 مليار دولار «124.305 مليار ريال»، حيث تضاعفت 90 مرة مقارنة بقيمتها البالغة 371 مليون دولار في الربع المماثل من 2016.

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وتظهر تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمحافظ الأوراق المالية في «تداول» وفق بيانات هيئة السوق المالية نموا كبيرا منذ الربع الثالث من 2015 وفق البيانات المتاحة، حيث سجلت 122 مليون دولار في الربع الثالث ثم ارتفعت إلى 372 مليون دولار بالربع التالي.

وشهدت دخول الصفقات المليارية في الربع الأول من 2017 وسجلت 1.236 مليار دولار، وواصل بعدها النمو لتسجل 3.885 مليارات دولار في الربع الأول من 2018 ثم ارتفعت إلى 6.925 مليارات دولار في الربع المماثل من 2019.

تجدر الإشارة إلى أن بالمحفظة الاستثمارية هي ما يملكه فرد أو مجموعة أفراد أو مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من أسهم وسندات استثمارية والتي قد تكون في مشاريع وشركات مختلفة، أي هي الحالة التي يتم فيها توزيع رأس المال على عدد من الاستثمارات وتجنب استثمارها في مشروع أو شكل واحد تجنبًا للمخاطر التي قد تنتج عن وضع كامل رأس المال في مشروع واحد، والذي بخسارته قد يؤدي إلى خسارة كل رأس المال، أما في المحفظة الاستثمارية يكون رأس المال موزعا على عدد من الأصول وبالتالي بخسارة أي منها لا يؤدي ذلك لخسارة كامل رأس المال.