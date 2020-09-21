شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «المطلق» يوجه نصائح مهمة للزوجين.. العفو والإحسان وسائل استدامة العِشْرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، نصائح مهمة للزوجين لتفادي المشاكل الزوجية.
وأوضح المطلق في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنمن أسوأ الأخلاق نسيان الفضل والمعروف بين الزوجين.
وأبان “المطلق” أنه من الأخلاق التي ينبغي للزوجين التحلي بها: العفو والصفح والمغفرة والإحسان والرحمة، فإنها من وسائل استدامة العشرة.
واستشهد الشيخ المطلق بقوله تعال: {يا أيّها الذين آمنوا إنَّ من أزواجكم وأولادكم عدوًّا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإنّ الله غفور رحيم}.
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