شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تحظر تطبيقات التجسس على متجرها بدءاً من هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حدّثت شركة جوجل قواعد متجرها للتطبيقات لفرض حظر رسمي على تطبيقات التجسس(Stalkerware)، وهو مصطلح يستخدم لوصف التطبيقات التي تتعقب تحركات المستخدم والمكالمات والرسائل، وتسجل نشاط التطبيقات الأخرى.

وعادةً ما يتم الإعلان عن تطبيقات التجسس(Stalkerware)، المعروفة أيضًا باسم(spouseware)، للمستخدمين كطريقة لاكتشاف الشركاء الغشاشين، وتعقب الأطفال أثناء وجودهم خارج منازلهم، وكطريقة لمراقبة الموظفين في العمل.

ويمكن تثبيت هذه التطبيقات وتشغيلها دون معرفة مالك الجهاز، وتعمل في خلفية نظام التشغيل، وهي الميزة الأساسية لجميع تطبيقات التجسس(Stalkerware)، بغض النظر عن كونها خاصة للاستخدام في الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب المحمولة.

وقالت جوجل في تحديث سياسة برنامج المطورين: إن جميع التطبيقات التي تتعقب المستخدمين وترسل بياناتهم إلى جهاز آخر يجب أن تتضمن إشعارًا أو موافقة مناسبة، وأن تعرض إشعارًا دائمًا بأن إجراءات المستخدم يتتبعها التطبيق.

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وتحظر القواعد الجديدة، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، تطبيقات(Stalkerware)من خلال إبطال قدرتها على التثبيت والعمل دون أن يتم اكتشافها عند تثبيتها على أجهزة الضحايا.

ولن تجتاز تطبيقات تتبع المستخدم عملية الموافقة ليتم إدراجها في متجر جوجل بلاي إذا لم تضف هذه التغييرات المطلوبة لواجهة المستخدم.

ويأتي الحظر بعد أن فرضت عملاقة البحث حظرًا مشابهًا على إعلانات(Stalkerware)في شهر يوليو.