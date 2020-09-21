تعرّف على 6 مزايا غير مسبوقة في تحديث «ويندوز 10» المرتقب

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت تقارير صحفية أن شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، تستعد لطرح نسخة جديدة محدثة من نظام تشغيل “ويندوز 10”.
ومن المقرر أن يصل تحديث “ويندوز 10” لكل المستخدمين في وقت لاحق من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحسب ما نشره موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص.
وسيحمل تحديث ويندوز الجديد الذي سيأتي باسم “Windows 10 20H2″، عددا من الميزات الجديدة كليا، والتي أتت على النحو التالي:
1 – قائمة “ابدأ” المحدثة بصريا.
2 – إشعارات محسنة وأكثر دقة.
3 – متصفح “كروميوم إيدج” الجديد والمثبت مسبقا على النظام.
4 – القدرة على تحديد علامات تبويب معينة عبر متصفح “كروميوم إيدج” الجديد وتشغيلها تلقائيا.
5 – نقل تشغيل التبويبات من “غوغل كروم” إلى متصفح “كروميوم إيدج” الجديد.
6 – ميزات جديدة في لوحة التحكم وصفحة الإعدادات.
و للحصول على تحديث “ويندوز 10” الجديد، يمكنك تحميله من لوحة “ويندوز أبديت”، ولكن “مايكروسوفت” وعدت أن التحديث سيصل تلقائيا خلال شهر أكتوبر المقبل لكل مستخدميها.
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