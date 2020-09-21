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وأضاف آزادیخواه أن "قائد الثورة الإسلامية كان قد حث المسؤولين على متابعة هذا الموضوع ونحن نتابعة بجدية"، متابعا: "إننا سنتابع هذا الموضوع في أي مجال نشعر أنه سيترك تأثيراته بهدف نيل هذا الاستحقاق".
ونوه النائب البرلماني بأن "السعوديين يدفعون عن أنفسهم أي تقصير في وقوع هذه الحادثة إلا أن إدارتهم لشؤون الحج كانت ضعيفة وسنتابع ايجاد حل لهذه المشكلة".
وكان نحو 800 شخص قتلوا، وأصيب قرابة ألف آخرين، بسبب التدافع في "مشعر منى" خلال أداء شعائر الحج، في عام 2015، من بينهم 227 إيرانيا وإيرانية، علاوة على عدد غير محدد من المصابين والمفقودين.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني يوجه "اتهاما خطيرا" إلى السعودية بشأن حادثة "تدافع منى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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