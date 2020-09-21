مسؤول إيراني يوجه "اتهاما خطيرا" إلى السعودية بشأن حادثة "تدافع منى"

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وقال النائب في البرلمان الإيراني أحد آزادیخواه، في تصريح صحفي، إن "السعوديين انتهجوا سلوكا مختلفا حول دفع فدية شهداء حادثة منى، لكن الجمهورية الإسلامية تعتمد نهجا مطلبياً في هذا الموضوع"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف آزادیخواه أن "قائد الثورة الإسلامية كان قد حث المسؤولين على متابعة هذا الموضوع ونحن نتابعة بجدية"، متابعا: "إننا سنتابع هذا الموضوع في أي مجال نشعر أنه سيترك تأثيراته بهدف نيل هذا الاستحقاق".

ونوه النائب البرلماني بأن "السعوديين يدفعون عن أنفسهم أي تقصير في وقوع هذه الحادثة إلا أن إدارتهم لشؤون الحج كانت ضعيفة وسنتابع ايجاد حل لهذه المشكلة".

وكان نحو 800 شخص قتلوا، وأصيب قرابة ألف آخرين، بسبب التدافع في "مشعر منى" خلال أداء شعائر الحج، في عام 2015، من بينهم 227 إيرانيا وإيرانية، علاوة على عدد غير محدد من المصابين والمفقودين.