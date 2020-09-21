بيان رسمي يكشف مفاجأة خلال "إحباط مخطط إرهابي مدعوم من الحرس الثوري"

وأعلنت الوزارة، في توضيحها، أن "القضية المشار إليها ليست جديدة بل تعود إلى أوائل العام الجاري وهي منظورة حاليا أمام المحكمة المختصة"، مشيرة إلى أن "نشر صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية اليومية تفاصيل القضية بشكل غير دقيق وبهذا الأسلوب يؤثر على سيرها أمام المحكمة"، وذلك حسب وكالة الأنباء البحرينية.

وتابعت الوزارة: "كان الأحرى بالصحيفة مراعاة الإطار الزمني الصحيح والواقعي وفي هذا السياق فإننا نهيب بكافة وسائل الإعلام الالتزام بالمعايير المهنية المعمول بها في هذا المجال"، مشددة على أن طريقة العرض الصحفي "أحدثت حالة من اللبس والبلبلة محليا وإقليميا"، معربة عن التزام أجهزة الأمن البحرينية بأداء واجباتها في حفظ أمن الوطن.

وزعمت التقارير المذكورة، أمس الأحد، أن "أجهزة الأمن البحرينية أحبطت ما تم تسميته "مخططا إرهابيا هائلا" مدعوما من قبل الحرس الثوري الإيراني"، مفيدة بأن القضية تشمل 18 متهما وتم إفشال المخطط بعد العثور على عبوة ناسفة في منطقة البديع كانت معدة لاستهداف وفد أجنبي وصل إلى المملكة بزيارة رسمية.