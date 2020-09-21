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وتابع: "من جهة ثانية، لا ننسى أن إيران إبان الحرب العراقية الإيرانية، تعاملت مع إسرائيل وجلبت السلاح منها في صفقة مشهورة. هذه أمور الكل يعرفها ويراها، لذا أستغرب من أنهم يريدون أن يدعوا لنفسهم ما يرفضوه للآخرين".
ونوه الأمير تركي الفيصل بأن "الشعوب العربية على دراية بما يحدث تماما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، التي كشفت كل شيء، بما في ذلك تطبيع تركيا وإيران"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك "ادعاءات يتم الترويج لها على وسائل التواصل بدعم من الدول الخربة".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير سعودي يهاجم "الثلاثي الخرب" ويتحدث عن "الصفقة المشهورة" بين إيران وإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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