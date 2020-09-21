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الشيخ السديس يتفقد أعمال تطيهر وتعقيم المسجد الحرام والنبوي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عمال التطهير والتعقيم الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحد والوقاية من تفشي فايروس () داخل المسجد الحرام.

 

وأوضح السديس، أن الإجراءات الاحترازية والوقائية من الأعمال التي يُتقرب بها إلى الله تعالى، وأن الشرف كل الشرف في المشاركة بتطهير بيت الله العتيق، لا سيما أن ما يقام به من أعمال تطهير هي أعمال احترازية وقائية من شأنها دفع الضر والبلاء بعد إذن الله - عز وجل - عن قاصدي البيت الحرام وزائريه والمحافظة على هذا المكان العظيم طاهرا معظما كما أمرنا ديننا الحنيف.

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من جانب أخر التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بقائد قوة أمن المسجد الحرام العقيد محمد البقمي بمكتب بالرئاسة.

 

وجرى خلال اللقاء تعزيز التعاون القائم بين الجانبين ومناقشة الاستعدادات في ظل جائحة كورونا واتخاذ جميع الإجراءات والاحترازات للحد من انتشار هذا الفايروس، لضمان سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في تقديم الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن.

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