شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب السعودية تشترى 540 ألف طن من الشعير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مشتري الحبوب الحكومي السعودي، المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الاثنين، إنه اشترى حوالي 540 ألف طن من علف الشعير في مناقصة عالمية.
طلبت المؤسسة جلب الشعير من الموردين العالميين على أن يصل المملكة في نوفمبر وديسمبر.
قالت المؤسسة إن متوسط سعر شراء الشعير بلغ 225.34 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.
وقال أحمد الفارس محافظ المؤسسة إن المناشئ المعروضة كانت الاتحاد الأوروبي وأستراليا ومنطقة البحر الأسود وأمريكا الشمالية (عدا كندا) وأمريكا الجنوبية، وإن الخيار للبائع في بلد المنشأ.
وقال متعاملون إنهم يتوقعون أن يكون جزء كبير من الكمية من منشأ البحر الأسود وربما الاتحاد الأوروبي.
كانت مناقصة الشعير السابقة للمؤسسة السعودية بحسب التقارير في 20 يوليو، واشترت فيها 725 ألف طن بمتوسط سعر 211.43 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.
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