شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح مثير للأتربة بالسعودية وصحوا بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج تباينا فى حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث تثور رياحا مثيرة للرمال فى السعودية، بينما يكون الطقس صحوا فى دولة الإمارات.
السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض و المنطقة الشرقية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ، وحالة البحر خفيف الموج .
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام، وغائما جزئيا احيانا، ورطبا ليلا وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا.
حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 – 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحيانا.
البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون رطباً نسبياً، ويكون حاراً خلال النهار.
الرياح ستكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.
الكويت
نهارًا سيكون حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار، وتبلغ العظمة 43 مئوية، وليلًا سيكون مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار .
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