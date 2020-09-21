الجيش الإسرائيلي يعتقل مسنا فلسطينيا شمالي الضفة

طولكرم/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



اعتقل الجيش الإسرائيلي، الإثنين، المسن الفلسطيني خيري حنّون (64 عاما)، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال إيمان حنّون (ابنة المعتقل)، لوكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت منزل عائلتها في بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم، واعتقلت والدها المسن.

وأشارت إلى أن القوة صادرت أجهزة حاسوب، وهواتف نقالة تعود لوالدها.

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وفي 4 سبتمبر/أيلول الجاري، وثّق مصورون صحفيون، ومن ضمنهم مصورو وكالة الخليج 365 في الضفة الغربية، اعتداء قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على حنّون خلال مشاركته في وقفة منددة بمشروع استيطاني على أراضي محافظة طولكرم.

وبعد ساعات من الحادثة، تناقل نشطاء فلسطينيون، صور المسن "حنّون"، وهو ملقى على الأرض، بينما يجثو جندي إسرائيلي على عنقه.

وشبّه "حنون" في مقابلة مع وكالة الخليج 365 في حينه، ما حدث معه بحادثة مقتل الأمريكي، الأسود جورج فلويد.

وكان فلويد قد لقي حتفه اختناقا في 25 مايو/أيار الماضي، عندما جثم شرطي أمريكي على عنقه أثناء اعتقاله في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

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