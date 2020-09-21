العراق.. عودة 100 أسرة نازحة إلى منازلها في كركوك

علي جواد/ الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، عودة 100 أسرة نازحة إلى منازلها بمحافظة كركوك، شمالي البلاد.

جاء ذلك وفق بيان خلية الإعلام الأمني، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، صدر في وقت متأخر ليل الأحد.

وأفاد البيان بإعادة 100عائلة نازحة إلى قرى عطشانة والعزيزية والصالحية، التابعة لقضاء داقوق في محافظة كركوك (شمال).

وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت السلطات العراقية، إن 59 ألف عائلة نازحة لا تزال في المخيمات المنتشرة في البلاد، مؤكدة أن عودة تلك العائلات إلى مناطقها مرهون بتوفر الإمكانيات المالية.

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ولا يزال الكثير من النازحين غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب، فضلا عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.

ويقطن معظم النازحين في مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد، قسم منها يقع جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمالي البلاد.

واضطر ملايين العراقيين للنزوح وترك منازلهم في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار وديالى وأطراف بغداد وأجزاء من محافظة بابل، بعد منتصف عام 2014 عقب توسع سيطرة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي على مناطق البلاد المختلفة، بحسب وزارة الهجرة العراقية.

واستعادت القوات العراقية مدينة الموصل بصورة كاملة من سيطرة "داعش" في 10 تموز/يوليو 2017، فيما أعلنت بغداد نهاية عام 2017 طرد مسلحي التنظيم من جميع المحافظات التي سيطروا عليها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.