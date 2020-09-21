شكرا لقرائتكم خبر عن استلام الأحكام إلكترونيًا.. خدمة جديدة يطلقها «ديوان المظالم» عبر منصة «معين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلق ديوان المظالم خدمة استلام نسخة من «الأحكام التنفيذية والنهائية» الصادرة عن المحاكمة بشكلٍ إلكترونيٍ، وذلك عبر منصة معين دون الحاجة لمراجعة المحكمة.

وتتميز هذه الخدمة بإتاحتها للمستفيد إمكانية استلام صورة نسخة الحكم الصادر من محاكم ديوان المظالم بعد تذييله بالصيغتين التنفيذية والنهائية، كما يستطيع أطراف الدعوى التحقق من صحة صورة نسخة الحكم المُستَلَمة بطريقة إلكترونية تتضمن معايير عالية الدقة، للحفاظ على سرية وفعالية النسخة الإلكترونية للحكم.

فيما تتيح منصة معين متابعة حالة الطلب لهذه الخدمة عبر أيقونة طلباتي، إلى جانب تقديم إشعارٍ لمقدم الطلب بشكل آلي ومباشر في حالة الموافقة على الطلب أو رفضه، كما تتيح منصة معين الإلكترونية تنفيذ جميع إجراءات التسليم لنسخ الأحكام بصورة إلكترونية متكاملة.