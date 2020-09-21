خبير اقتصادي: زلزال اجتماعي قريب في لبنان

وجاء تحذير حمدان من خلال تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "ارتفع مؤشر الأسعار 100%؜ بين آب 2020/آب 2019، ما يعني انخفاض الأجر الفعلي بالليرة اللبنانية إلى النصف مع وقف الدعم سترتفع الاسعار 60 %؜ إضافية، ما سيخفض هذا الأجر إلى الثلث".

وأضاف حمدان في تغريدته: "الطوائف وزعاماتها ومرجعياتها الروحية لن تقدر على معالجة هذا الزلزال المعيشي".

ويمر لبنان في أزمة اقتصادية ومالية هي أولى من نوعها بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية.