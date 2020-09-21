وجاء تحذير حمدان من خلال تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "ارتفع مؤشر الأسعار 100% بين آب 2020/آب 2019، ما يعني انخفاض الأجر الفعلي بالليرة اللبنانية إلى النصف مع وقف الدعم سترتفع الاسعار 60 % إضافية، ما سيخفض هذا الأجر إلى الثلث".
وأضاف حمدان في تغريدته: "الطوائف وزعاماتها ومرجعياتها الروحية لن تقدر على معالجة هذا الزلزال المعيشي".
ويمر لبنان في أزمة اقتصادية ومالية هي أولى من نوعها بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير اقتصادي: زلزال اجتماعي قريب في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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