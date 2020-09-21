شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 20 اصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 20 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات، فيما تم شفاء حالة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي للأيام من الأثنين إلى الخميس الماضيين، أن الحالات الثلاث سُجلت في الخرطوم، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 2525 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و 555 حالة، بينها 836 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6760 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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